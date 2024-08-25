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Новый босс «Альпин» Оукс заявил, что команда в упадке из-за прошлых руководителей

Новый босс «Альпин» Оукс заявил, что команда в упадке из-за прошлых руководителей
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Новый руководитель «Альпин» Оливер Оукс настаивает, что французская команда находится в упадке из-за её бывших руководителей.

«Осмелюсь сказать, что команда управлялась неправильно в течение многих лет.

В Энстоуне есть то, что нельзя купить за деньги. В нём есть гоночный дух, есть история. Легко переложить на кого-то вину, и мы много говорили об этом в прошлом, и это немного огорчает, к тому же это не в моём стиле.

Откровенно говоря, нам просто нужно снова сосредоточиться на гонках. У нас есть несколько потрясающих людей. Упадок это не их вина. Это вина прежнего руководства.

Мне повезло. Это отличная команда. Впереди много дел, но на самом деле всё очень просто. Нам просто нужна машина получше, и нужно заставить всех работать вместе», — приводит слова Оукса The Race.

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