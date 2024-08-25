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Ландо Норрис признал, что у него получился неидеальный старт

Ландо Норрис признал, что у него получился неидеальный старт
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою победу на Гран-при Нидерландов, на старте которого он снова не смог сохранить лидерство, но позже обогнал Макса Ферстаппена в борьбе за лидерство.

«Ощущения потрясающие. Я бы не сказал, что гонка была идеальной — старт… Но затем я чувствовал себя уверенно, атаковал, обогнал Макса, что было главным. Гонка получилась достаточно прямолинейной, но я получил удовольствие. Здесь так много фанатов, много болельщиков Макса, думаю, я немного их разочаровал сегодня. Я думал, что на пятом-шестом круге он начнёт атаковать, но в этот период я стал к нему приближаться», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Топ-5:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 72 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22.896
3. Шарль Леклер («Феррари») +25.439
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27.337
5. Карлос Сайнс («Феррари») +32.137

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:30:45.519
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+22.896
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+25.439
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