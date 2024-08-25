Ландо Норрис признал, что у него получился неидеальный старт

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свою победу на Гран-при Нидерландов, на старте которого он снова не смог сохранить лидерство, но позже обогнал Макса Ферстаппена в борьбе за лидерство.

«Ощущения потрясающие. Я бы не сказал, что гонка была идеальной — старт… Но затем я чувствовал себя уверенно, атаковал, обогнал Макса, что было главным. Гонка получилась достаточно прямолинейной, но я получил удовольствие. Здесь так много фанатов, много болельщиков Макса, думаю, я немного их разочаровал сегодня. Я думал, что на пятом-шестом круге он начнёт атаковать, но в этот период я стал к нему приближаться», — сказал Норрис в эфире Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Топ-5:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 72 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22.896

3. Шарль Леклер («Феррари») +25.439

4. Оскар Пиастри («Макларен») +27.337

5. Карлос Сайнс («Феррари») +32.137