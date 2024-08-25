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Общий зачёт Формулы-1: «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 30 очков

В Зандворте (Нидерланды) завершилась гонка 15-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

В личном зачёте по прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Норриса на 70 очков.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 295 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 225.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 192.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 179.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 172.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 154.

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 139.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 122.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.

В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 30 очков.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 434 очка.

2. «Макларен» — 404.

3. «Феррари» — 370.

4. «Мерседес» — 276.

5. «Астон Мартин» — 74.

6. «РБ» — 34.

7. «Хаас» — 27.

8. «Альпин» — 13.

9. «Уильямс» — 4.

10. «Кик-Заубер» — 0.