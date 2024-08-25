Общий зачёт Формулы-1: «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 30 очков

В Зандворте (Нидерланды) завершилась гонка 15-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024. Победителем заезда стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.
В личном зачёте по прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Норриса на 70 очков.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 295 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 225.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 192.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 179.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 172.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 154.
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 139.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 122.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.
В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 30 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 434 очка.
2. «Макларен» — 404.
3. «Феррари» — 370.
4. «Мерседес» — 276.
5. «Астон Мартин» — 74.
6. «РБ» — 34.
7. «Хаас» — 27.
8. «Альпин» — 13.
9. «Уильямс» — 4.
10. «Кик-Заубер» — 0.