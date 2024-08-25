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Бриаторе заявил, что решение о закрытии моторной программы «Рено» принял не он

Бриаторе заявил, что решение о закрытии моторной программы «Рено» принял не он
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе заявил, что решение отказаться от производства двигателей в Вири- Шатийоне было принято до того, как он приступил к своим обязанностям.

«Всё, что касается двигателя, было решено руководством «Рено», и я считаю, что это нормально.
Наш председатель правления [Лука де Мео] решил, что так будет правильно. Это решение было принято ещё до того, как я пришел в команду.

Я не всегда плохой парень! Во всём остальном можете меня винить, но не в этом!» — приводит слова Бриаторе The Race.

Ранее сотрудники французской автомобилестроительной корпорации «Рено» в Вири-Шатийоне призвали пересмотреть планы по отказу от производства собственных двигателей для Формулы-1.

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