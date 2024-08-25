Оскар Пиастри: не на такой уикенд я надеялся

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оценил своё выступление на Гран-при Нидерландов в Зандворте, где он занял четвёртое место.

«Я застрял в грязном воздухе, вот и всё. В чистом потоке мой темп был высоким. Я просто провёл 65 из 72 кругов позади кого-то.

Я немного разочарован, особенно учитывая темп машины, так что не на такой уикенд я надеялся. Есть много вещей, которые нужно обдумать и пересмотреть», — приводит слова 23-летнего новозеландского гонщика телеканал Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Топ-5:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 72 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22.896

3. Шарль Леклер («Феррари») +25.439

4. Оскар Пиастри («Макларен») +27.337

5. Карлос Сайнс («Феррари») +32.137