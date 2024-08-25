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Оскар Пиастри: не на такой уикенд я надеялся

Оскар Пиастри: не на такой уикенд я надеялся
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оценил своё выступление на Гран-при Нидерландов в Зандворте, где он занял четвёртое место.

«Я застрял в грязном воздухе, вот и всё. В чистом потоке мой темп был высоким. Я просто провёл 65 из 72 кругов позади кого-то.

Я немного разочарован, особенно учитывая темп машины, так что не на такой уикенд я надеялся. Есть много вещей, которые нужно обдумать и пересмотреть», — приводит слова 23-летнего новозеландского гонщика телеканал Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Топ-5:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 72 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22.896
3. Шарль Леклер («Феррари») +25.439
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27.337
5. Карлос Сайнс («Феррари») +32.137

Формула-1 2024. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
25 августа 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:30:45.519
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+22.896
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+25.439
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