Зак Браун приятно удивлён отрывом Норриса от Ферстаппена

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал победу своего пилота Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов в Зандворте.

«Это было просто потрясающе. Ландо пилотировал идеально, а команда проделала отличную работу. Это была прекрасная победа, а также у нас самый быстрый круг, так что мы хорошенько отпразднуем это сегодня вечером и будем готовиться к Монце.

Мы знали, что будем быстры весь уикенд, так что я не особо шокирован отрывом от второго места. Просто приятно удивлён. Ландо определённо контролировал гонку.

Очевидно, что новинки сработали, но нам нужно чётко понимать, насколько конкурентоспособна Формула-1, и не думать, что это будет повторяться каждый уикенд.

У нас явно быстрая машина, и в Монце нас ждёт что-то интересное, так что, думаю, мы будем готовы. Но «Ред Булл» тоже будет быстр там», — приводит слова Брауна Sky Sports.