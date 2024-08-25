Кристиан Хорнер заявил, что у «Ред Булл» хватит сил отыграться

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер признал, что их соперники – британский коллектив «Макларен» — был на Гран-при Нидерландов в Зандворте наголову выше всех соперников.

«Макларен» сегодня был в другой лиге. Мы сделали всё, что могли. Макс [Ферстаппен] вышел [на старте] со второго места на первое, но их темп был гораздо выше.

Нам предстоит проделать много работы, но в этот уикенд мы получили несколько ценных уроков. Пришло время всё переварить и прийти в себя к Монце.

У нас по-прежнему уверенное лидерство в зачёте пилотов, но в Кубке конструкторов мы потеряли много очков, так что нам нужно отыграться. Я уверен, что у нас хватит сил сделать это», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

В личном зачёте уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Норриса на 70 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 30 очков.