Вольф подтвердил участие Антонелли в практике на домашнем этапе в Монце

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф подтвердил, что Андреа Кими Антонелли примет участие в первой практике на Гран-при Италии в Монце.

«Мы собираемся провести первую практику в Монце с Кими [Андреа Кими Антонелли].

Это будет очень трогательный момент, потому что мы следили за ним с 11-летнего возраста, когда он был еще ребенком и гонялся в картинге.

Думаю, все в Италии будут рады увидеть, как итальянский парень выедет в пятницу на свою первую тренировочную сессию в Монце за рулём конкурентоспособной машины. А затем мы уже будем двигаться дальше», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Пока не объявлено, вместо кого Антонелли проедет первую практику в Монце.

Ожидается, что в Монце «Мерседес» объявит о контракте с Антонелли на 2025 год.