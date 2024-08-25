Антонелли не будет боевым пилотом «Уильямса» в оставшейся части сезона-2024

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф исключил возможность краткосрочной аренды Андреа Кими Антонелли в «Уильямс».

«У нас с [руководителем команды «Уильямс»] Джеймсом Ваулзом очень доверительные и честные отношения, он принимал участие в его [Антонелли] развитии, как гонщика. Поэтому я считаю, что для Кими лучше всего продолжить работать по разработанному плану, который включает в себя тесты [предыдущих машин] и выступления в Формуле-2. Затем мы посмотрим, что из этого получится. Не стоит нарушать наш план, чтобы дать ему возможность выступить за «Уильямс». Мы уже решили именно так», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Ранее Вольф подтвердил участие Антонелли в практике на домашнем этапе в Монце, который пройдёт на следующей неделе.