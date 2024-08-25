Болиды и оборудование «Хааса» пока не могут покинуть Зандворт из-за спора с «Уралкалием»

Американская команда Формулы-1 «Хаас» пока не имеет возможности покинуть паддок трассы «Зандворт» и отправить свои гоночные болиды и другое оборудование на следующий этап Формулы-1 в итальянскую Монцу, сообщает Motorsport.

Как уже ранее сообщало издание, «Хаас» направил деньги, которые он был должен российской компании «Уралкалий» по решению Швейцарского арбитража, однако из-за банковских выходных россияне пока не могут подтвердить получение средств. Соответственно, на данный момент с имущества «Хааса» не сняты ограничения, наложенные голландским судом по запросу «Уралкалия». Вероятнее всего, это произойдёт в понедельник.

Напомним, «Уралкалий» обратился в суд, так как «Хаас» в течение двух месяцев не предпринимал усилий по возвращению долга, который оценивается в $9 млн, а также по отправке гоночного болида 2021 года, как это было предусмотрено условиями расторгнутого контракта. Американцы объясняли это различными антироссийскими санкциями.