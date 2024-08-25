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Хорнер прокомментировал возможную аренду Лоусона в «Уильямс»

Хорнер прокомментировал возможную аренду Лоусона в «Уильямс»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал сообщения о том, что «Уильямс» может заменить Логана Сарджента на оставшиеся Гран-при сезона-2024 Формулы-1 на резервного пилота «быков» Лиама Лоусона. Вторым претендентом на место Сарджента называют резервного гонщика «Мерседеса» Мика Шумахера.

«Зависит от того, какие будут условия, и чтобы мы могли быстро вернуть его, если он нам понадобится. Но, определённо… Если им нужен гонщик на следующий уикенд, то мы открыты к такому варианту. Но это скорее вопрос для „Уильямса“, а не для нас», — приводит слова Хорнера Crash.net.

Ранее сам Логан Сарджент заявил, что его «вообще не волнуют» слухи о возможной замене.

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