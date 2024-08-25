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Тото Вольф выступил за то, чтобы «Уильямс» дал шанс Мику Шумахеру

Тото Вольф выступил за то, чтобы «Уильямс» дал шанс Мику Шумахеру
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф выразил надежду, что если в команде «Уильямс» появится вакансия на концовку нынешнего сезона Формулы-1 в случае увольнения американского гонщика Логана Сарджента, то британский гоночный коллектив обратится к резервному пилоту «Мерседеса» Мику Шумахеру.

«Я очень надеюсь, что Мик получит шанс, потому что мы не видели настоящего Мика. Ты не можешь выиграть в Ф-4, Ф-3 и Ф-2, а затем не выступать на уровне в Ф-1. Думаю, он заслуживает шанса. Если появится возможность в „Уильямсе“, то мы будем поддерживать это. Но решение за Джеймсом Ваулзом», — приводит слова Вольфа портал Crash.net.

Ранее сообщалось, что на случай расставания с Сарджентом «Уильямс» также рассматривает кандидатуру резервиста «Ред Булл» Лиама Лоусона.

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