Хорнер указал на ошибку «Ред Булл», помешавшую Ферстаппену в Зандворте

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о тактической ошибке, которая не позволила Максу Ферстаппену побороться за победу на Гран-при Нидерландов.

«Захватив лидерство, ему удалось оторваться и не дать Норрису возможность использовать DRS. Но затем Ландо с пятого-шестого круга начал резко сокращать отрыв. У нас просто не было темпа.

Оглядываясь назад, можно сказать, что ставка, которую мы сделали на большую прижимную силу, возможно, была не лучшим вариантом. И глядя на темп Чеко, казалось, что ему было легче во второй половине гонки.

«Макларены» были сегодня очень быстры. Нам нужно поработать над своим темпом», — приводит слова Хорнера GP Blog со ссылкой на Viaplay.

Напомним, Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды от Макса Ферстаппена.