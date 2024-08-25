Джордж Расселл: я не совсем понимаю, что произошло

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своём выступлении на Гран-при Нидерландов в Зандворте, где он занял седьмое место.

«Честно говоря, я не совсем понимаю, что произошло. Мы были медленными на всех трёх шинных компаундах и в итоге откатились назад.

Было странно, что мы квалифицировались четвертыми и постоянно были сразу позади трёх впередиидущих машин и перед «Феррари», а потом всё это растеряли.

Было такое ощущение, что у меня нет сцепления, как будто я весь покрыт льдом. Мы определённо где-то что-то сделали не так, но я не пойму что», — приводит слова 26-летнего британского гонщика телеканал Sky Sports.

Напомним, Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды от Макса Ферстаппена.

В личном зачёте уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 70 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 30 очков. «Мерседес» уступает «Ред Булл» 158 очков.