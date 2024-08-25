Хэмилтон считает, что мог быть близок к подиуму, если бы не вчерашний штраф

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление на Гран-при Нидерландов в Зандворте, где он занял восьмое место.

«Сегодня я намного более рад. Я прорывался вперёд, двигался в правильном направлении, но, к сожалению, стартовал слишком далеко позади.

Если бы я квалифицировался так же, как и Джордж [Расселл] (на четвертом месте), то, думаю, финишировал бы как минимум там же, если не выше.

Думаю, мы могли быть близки к подиуму. Не знаю, были ли мы быстрее «Феррари», но в некоторых моментах у нас был хороший темп.

Машина была не так хороша, как в прошлой гонке, там у нас был гораздо лучший темп. Сегодня мы были ближе к остальным командам пелотона», — приводит слова 39-летнего британского гонщика телеканал Sky Sports.