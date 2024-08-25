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Вольф объяснил проблемы Расселла на Гран-при Нидерландов

Вольф объяснил проблемы Расселла на Гран-при Нидерландов
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф объяснил проблемы Джорджа Расселла на Гран-при Нидерландов.

«Мы перевели Джорджа на стратегию с двумя пит-стопами, поскольку на втором отрезке у него износились шины. Вероятно, повышенный износ был частично вызван некоторыми нюансами настроек. Нам нужно будет провести полный анализ, чтобы понять, насколько это было обусловлено теми или иными факторами.

Что касается Льюиса, то мы хотели провести ему один пит-стоп в середине гонки. Но у него на торможении заблокировало одно колесо, и, поскольку позади не было опасности, мы перевели его на схему с двумя пит-стопами. Тем не менее, его темп на протяжении всей дистанции был хорошим, и это нас обнадёживает», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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