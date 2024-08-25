Кристиан Хорнер пошутил о Тото Вольфе и конкурентоспособности «Мерседеса»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер подшутил над боссом «Мерседеса» Тото Вольфом, намекнув, что немецкая команда не является пределом мечтаний для Макса Ферстаппена.

«У нас есть контракт [с Ферстаппеном] до 2028 года. 2028 год ещё очень далёк. Нам просто нужно предоставить ему позволяющую бороться за победы машину. В каждом контракте есть условия по результативности. Мы не будем говорить об этих условиях, но пока у нас есть конкурентоспособный болид, ситуация под контролем.

И я не заметил, чтобы машина Тото сегодня вела себя так уж хорошо», — приводит слова Хорнера GP Blog.

Напомним, Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды от Макса Ферстаппена. Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон заняли седьмое и восьмое места соответственно.