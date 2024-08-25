Йос Ферстаппен посоветовал «Ред Булл» хорошенько посмотреть на себя в зеркало

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, раскритиковал команду «Ред Булл» за поражение «Макларену» на Гран-при Нидерландов.

«Возможно, мне не следует этого говорить, но я всё равно скажу. Тот факт, что вам приходится возвращать конфигурацию машины на ту, что была в начале этого года, говорит сам за себя. Думаю, им стоит хорошенько посмотреть на себя в зеркало.

Макс знал, что это произойдёт. У него просто не было шансов [победить]. Так что, конец сезона будет очень тяжелым. Макс делает всё, что может, но у него нет материала, чтобы довести дело до конца. То, что он квалифицировался вторым, уже было исключительным случаем», — приводит слова Йоса Ферстаппена De Telegraaf.