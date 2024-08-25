Серхио Перес: страшно представить, на что способен «Макларен»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес признался, что его напугал темп «Макларена», продемонстрированный британской командой на Гран-при Нидерландов.

«С точки зрения прогресса уикенд прошел для нас хорошо. Но я просто очень разочарован темпом, который у нас был сегодня в гонке. Мы такого не ожидали. Я думал, что мы будем намного ближе к «Макларену». «Феррари» преподнесла огромный сюрприз, и, конечно, «Макларен». Нам нужно многое осмыслить.

В Монце конечно будет совсем другая трасса. Но страшно представить, на что сегодня был способен «Макларен».

Сейчас самое главное — улучшить машину, а затем вернуть конкурентоспособный гоночный темп», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды от Макса Ферстаппена.