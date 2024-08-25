Норрис считает, что глупо думать о борьбе за чемпионство в этом году

Несмотря на убедительную победу на Гран-при Нидерландов, пилот «Макларена» Ландо Норрис не хочет думать о борьбе за титул с лидером чемпионата Максом Ферстаппеном.

«Я боролся за титул с первой гонки сезона, упорно работал весь год, но всё еще отстаю от Макса на 70 очков. Так что сейчас довольно глупо думать о чем-либо таком. Я просто иду от гонки к гонке и продолжаю делать своё дело, поэтому нет смысла загадывать наперёд и думать об остальном.

Сейчас меня это не волнует. Я просто… да, сосредоточен на ближайшей гонке, так что не надо мне задавать один и тот же вопрос каждый уикенд», — приводит слова Норриса Motorsport.

Напомним, Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов с отрывом в 22 секунды от Макса Ферстаппена.