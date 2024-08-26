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Карлос Сайнс: мы не ожидали такой позитивной гонки

Карлос Сайнс: мы не ожидали такой позитивной гонки
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё выступление на Гран-при Нидерландов в Зандворте, где он занял пятое место.

«Это хороший результат, так как мы не ожидали такой позитивной гонки, особенно после сложного начала уикенда. Мы провели очень уверенную гонку в хорошем темпе и с несколькими хорошими обгонами на трассе. Особенно хорош был отрезок на жёстких шинах, когда у меня было свободное пространство впереди.

У Шарля [Леклера] тоже было очень хорошее воскресенье, так что я рад за команду. Мы определённо направляемся в Монцу с хорошим настроением, и я с нетерпением жду возможности выступить перед нашими тифози», — приводит слова испанского гонщика его официальный сайт.

Победителем Гран-при Нидерландов стал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

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