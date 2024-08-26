«Мерседес» отговорил Хэмилтона от попытки обновить лучший круг, решив, что он его сохранит

Примечательный эпизод произошёл в гонке Гран-при Нидерландов Формулы-1, состоявшейся вчера, 25 августа, в Зандворте.

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон, удерживавший быстрейший круг, в конце гонки спросил по радио у команды, нужно ли ему попытаться улучшить время, на что получил отрицательный ответ.

Однако результат Хэмилтона на последнем, 72-м круге превзошёл победитель заезда британец Ландо Норрис из «Макларена», улучшивший его на 0,071 секунды.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 72 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896.

3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.