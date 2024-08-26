«Ред Булл» назвал одну из причин низкого темпа Ферстаппена в Зандворте

Команда Формулы-1 «Ред Булл» считает, что её лидер и трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен терял в темпе из-за старой модификации днища в гонке Гран-при Нидерландов, сообщает издание The Race.
По заявлению команды, старое днище машины Ферстаппена давало дефицит в две десятые секунды относительно его напарника мексиканца Серхио Переса, выступившего с более свежей версией.
Напомним, Ферстаппен финишировал вторым, более чем на 20 секунд отстав от победителя британца Ландо Норриса из «Макларена».
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Гонка:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 72 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896.
3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.