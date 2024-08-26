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«Ред Булл» назвал одну из причин низкого темпа Ферстаппена в Зандворте

Команда Формулы-1 «Ред Булл» считает, что её лидер и трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен терял в темпе из-за старой модификации днища в гонке Гран-при Нидерландов, сообщает издание The Race.

По заявлению команды, старое днище машины Ферстаппена давало дефицит в две десятые секунды относительно его напарника мексиканца Серхио Переса, выступившего с более свежей версией.

Напомним, Ферстаппен финишировал вторым, более чем на 20 секунд отстав от победителя британца Ландо Норриса из «Макларена».

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 72 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896.

3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.