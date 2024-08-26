Алонсо включил «Феррари» в число фаворитов Гран-при Италии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо считает, что «Феррари» способна побороться за победу на Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.

«Из четырёх лучших команд у «Мерседеса», вероятно, больше остальных взлётов и падений. «Макларен», «Ред Булл» и «Феррари» — крепкие претенденты на подиум в любой гонке.

В следующих двух гонках машина «Феррари» может стать лучшей, учитывая то, что мы видели в прошлом году, в Монце и Сингапуре. К тому же Леклер выиграл в Монако», — приводит слова Алонсо издание AS.

Напомним, действующим победителем Гран-при Италии является трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.