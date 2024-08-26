Ферстаппен — о спаде «Ред Булл»: это уже начинает беспокоить

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен признался, что его начинает беспокоить затянувшийся спад команды.
«Последние несколько гонок не были фантастическими, так что в каком-то смысле это уже начинает беспокоить. Мы знаем, что не нужно паниковать, мы пытаемся улучшить ситуацию, и это то, над чем мы работаем», — приводит слова Ферстаппена издание Marca.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 295 очков.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 225.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 192.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 179.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 172.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 154.
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 139.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 122.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.