Сайнс: после квалификации впал в депрессию, это была катастрофа

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший высказался о непростом выступлении на минувшем Гран-при Нидерландов.

«Мы не сделали ничего особенного, машина та же, в квалификации она отставала от «Макларена» на секунду, а в гонке – на две-три десятые. Мы были на полсекунды позади «Ред Булл» и «Мерседеса», а теперь на несколько десятых впереди. Это нельзя объяснить, придётся провести серьёзный анализ.

После квалификации мы были расстроены, впали в депрессию, одна секунда от поула, катастрофа, а теперь мы надеемся победить в Монце. Нужен баланс. Единственная уверенность заключается в том, что «Макларен» нас превосходит», — приводит слова Сайнса издание AS.

Ранее Шарль Леклер признался, что «Феррари» вряд ли догонит лидеров Ф-1 до конца сезона.