Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев считает, что у Норриса есть шансы догнать Ферстаппена в общем зачёте

Оруджев считает, что у Норриса есть шансы догнать Ферстаппена в общем зачёте
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о шансах пилота «Макларена» британца Ландо Норриса догнать трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в личном зачёте.

«Макларену» просто наконец удалось реализовать своё преимущество. В целом шансы на титулы есть. Если всё продолжится в таком духе и дальше, то и «Мерседес» вырвется вперёд «Ред Булл» на постоянной основе. Тогда очки и у Макса отберут, а значит, и за чемпионство борьба совсем не закончена», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, после 15 этапов Норрис отстаёт от Ферстаппена на 70 очков. В Кубке конструкторов разрыв между командами сократился до 30 очков.

Материалы по теме
Есть ли у Норриса шансы догнать Ферстаппена и на кого менять Сарджента? Разбор Гран-при
Эксклюзив
Есть ли у Норриса шансы догнать Ферстаппена и на кого менять Сарджента? Разбор Гран-при
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android