Оруджев считает, что у Норриса есть шансы догнать Ферстаппена в общем зачёте

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев высказался о шансах пилота «Макларена» британца Ландо Норриса догнать трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в личном зачёте.

«Макларену» просто наконец удалось реализовать своё преимущество. В целом шансы на титулы есть. Если всё продолжится в таком духе и дальше, то и «Мерседес» вырвется вперёд «Ред Булл» на постоянной основе. Тогда очки и у Макса отберут, а значит, и за чемпионство борьба совсем не закончена», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, после 15 этапов Норрис отстаёт от Ферстаппена на 70 очков. В Кубке конструкторов разрыв между командами сократился до 30 очков.