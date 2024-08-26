Оруджев ответил, может ли «Феррари» удивить на Гран-при Италии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев оценил перспективы команды «Феррари» на предстоящем Гран-при Италии Формулы-1.

Напомним, ранее двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо заявил, что «Феррари» входит в число фаворитов.

«Для меня стало сюрпризом, что Леклер заехал на подиум в Зандворте. Но раз так вышло, то я, пожалуй, соглашусь — думаю, «Феррари» будет сильна в Монце», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 295 очков.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 225.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 192.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 179.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 172.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 154.

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 139.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 122.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.