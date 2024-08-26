Оруджев назвал гонщика, которого хотел бы увидеть в «Уильямсе» вместо Сарджента

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев назвал гонщика, который, по его мнению, мог бы заменить американца Логана Сарджента в «Уильямсе».

«Лично мне хотелось бы увидеть на его месте Лоусона. И для «Ред Булл» в целом станет более понятно, чего ждать от Лиама. Они прекрасно знают, на каком уровне Албон, и было бы интересно посмотреть, где будет Лоусон относительно Алекса», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что одним из кандидатов на замену американца является резервный пилот «Мерседеса» немец Мик Шумахер. Также сообщалось, что глава «Уильямса» Джеймс Ваулз обсудил с «Ред Булл» вариант с арендой австралийца Лиама Лоусона.