Оруджев встал на защиту Норриса после очередного слабого старта Ландо

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал старт пилота «Макларена» британца Ландо Норриса в гонке Гран-при Нидерландов, состоявшейся на минувших выходных в Зандворте.

Напомним, Норрис стал обладателем поула, однако в начале гонки пропустил вперёд трёхкратного чемпиона мира и гонщика «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена.

«На самом деле Норрис стартовал так же, как и Пиастри. Прямо один в один — это видно с общей камеры. Так что не думаю, что это Ландо сделал что-то не то. Просто пока что старты — слабое место «Макларена», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».