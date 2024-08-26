На минувших выходных пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Для британца это вторая победа в сезоне (ранее он становился первым на этапе в Майами) и девятый подиум.

В настоящий момент, после 15 гонок, Норрис занимает второе место в личном зачёте пилотов, на 70 очков отставая от трёхкратного чемпиона мира и гонщика «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена.

«Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос: обгонит ли Ландо Норрис Макса Ферстаппена в личном зачёте Формулы-1?

Ландо Норрису 24 года. Британец дебютировал в качестве боевого пилота в 2019 году за «Макларен», в свой первый сезон став 11-м. Позже Норрис дважды становился шестым. Он является вице-чемпионом Формлулы-2.