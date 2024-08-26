«Уралкалий» подтвердил, что получил от «Хааса» деньги и гоночный болид

Российская компания «Уралкалий» подтвердила, что получила от команды Формулы-1 «Хаас» деньги, которые американцы должны были вернуть согласно решению Швейцарского арбитража. Соответственно, голландский суд в ближайшее время снимет все ограничения на имущество «Хааса» и команда сможет направить гоночные болиды и всё оборудование в Монцу на следующий Гран-при Формулы-1.

«Уралкалий» подтверждает получение в полном размере суммы, которая должна была быть выплачена «Хаасом» в соответствии с решением Швейцарского арбитражного трибунала, включая начисленные проценты и издержки на арбитраж. Помимо этого, мы получили гоночный болид команды, который также должен был быть передан «Уралкалию» по условиям спонсорского договора.

В связи с этим «Уралкалий» уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов «Хааса», что позволит команде вывезти их из страны.

Средства, полученные «Уралкалием» от команды «Хаас» по итогам арбитражного разбирательства, будут направлены на развитие наших производственных мощностей, что позволит нам ещё больше увеличить свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности», — гласит заявление компании.