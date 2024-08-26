Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис установил лучший круг на ГП Нидерландов, не спросив команду

Норрис установил лучший круг на ГП Нидерландов, не спросив команду
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис принял решение установить лучший круг в гонке Гран-при Нидерландов без совещания с командой, сообщает издание Autosport.

Напомним, Норрис показал лучшее время на заключительном, 72-м круге, перебив результат соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и заработав дополнительное очко.

По заявлению команды, она бы, вероятнее всего, отказала гонщику, на тот момент проехавшему на «харде» более 40 кругов, во избежание рисков.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 72 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896.
3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

Материалы по теме
Ландо Норрис признал, что у него получился неидеальный старт
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android