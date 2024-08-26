Норрис установил лучший круг на ГП Нидерландов, не спросив команду

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис принял решение установить лучший круг в гонке Гран-при Нидерландов без совещания с командой, сообщает издание Autosport.
Напомним, Норрис показал лучшее время на заключительном, 72-м круге, перебив результат соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и заработав дополнительное очко.
По заявлению команды, она бы, вероятнее всего, отказала гонщику, на тот момент проехавшему на «харде» более 40 кругов, во избежание рисков.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Гонка:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 72 круга.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896.
3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137.
6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599.
9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.