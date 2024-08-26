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Норрис установил лучший круг на ГП Нидерландов, не спросив команду

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис принял решение установить лучший круг в гонке Гран-при Нидерландов без совещания с командой, сообщает издание Autosport.

Напомним, Норрис показал лучшее время на заключительном, 72-м круге, перебив результат соотечественника Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и заработав дополнительное очко.

По заявлению команды, она бы, вероятнее всего, отказала гонщику, на тот момент проехавшему на «харде» более 40 кругов, во избежание рисков.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Гонка:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 72 круга.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +22,896.

3. Шарль Леклер («Феррари») +25,439.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +27,337.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +32,137.

6. Серхио Перес («Ред Булл») +39,542.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +44,617.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +49,599.

9. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.