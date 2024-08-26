Расселл: после первых кругов считал, что нахожусь на пути к подиуму

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл, финишировавший седьмым в гонке Гран-при Нидерландов, признался, что имел другие ожидания на старте заезда.

«После первых кругов я считал, что нахожусь на пути к подиуму. Я понимал, что обгонять будет сложно. И я был действительно потрясён тем, насколько быстр «Макларен». Ландо выглядел очень уверенно.

Удивительно, мы провели шесть впечатляющих гонок, а затем внезапно финишировали почти на минуту позднее победителя, такое время не теряется за ночь. В квалификации мы были четвёртыми, но в гонке что-то определённо было сделано не так», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее стало известно, что «Мерседес» отговорил Хэмилтона от попытки обновить лучший круг, решив, что он его сохранит.