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Брандл: рискну предположить, что Ферстаппен ехал не так быстро, как мог

Брандл: рискну предположить, что Ферстаппен ехал не так быстро, как мог
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Известный британский обозреватель Мартин Брандл считает, что трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен мог не показать свой максимум в гонке Гран-при Нидерландов.

По мнению Брандла, Ферстаппен, финишировавший вторым, не стал упираться из-за явного преимущества Ландо Норриса из «Макларена» и попытался существенным отставанием спровоцировать свою команду.

«Рискну предположить, что Ферстаппен ехал не так быстро, как мог. Он понимал, что не сможет победить Ландо [Норриса], и если немного сбавить темп, то это заставить баз поторопиться, не так ли? Я практически в этом уверен», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Ранее «Ред Булл» назвал одну из причин низкого темпа Ферстаппена в Зандворте.

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