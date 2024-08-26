Брандл: рискну предположить, что Ферстаппен ехал не так быстро, как мог

Известный британский обозреватель Мартин Брандл считает, что трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен мог не показать свой максимум в гонке Гран-при Нидерландов.

По мнению Брандла, Ферстаппен, финишировавший вторым, не стал упираться из-за явного преимущества Ландо Норриса из «Макларена» и попытался существенным отставанием спровоцировать свою команду.

«Рискну предположить, что Ферстаппен ехал не так быстро, как мог. Он понимал, что не сможет победить Ландо [Норриса], и если немного сбавить темп, то это заставить баз поторопиться, не так ли? Я практически в этом уверен», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Ранее «Ред Булл» назвал одну из причин низкого темпа Ферстаппена в Зандворте.