«Хаас» сделал заявление после возвращения «Уралкалию» денег и гоночного болида

Американская команда «Хаас» сделала заявление после возвращения российской компании «Уралкалий» денег и гоночного болида.

«Уралкалий» подтвердил получение финансового перевода в прошлую пятницу, поэтому нашим грузовикам было дано разрешение на выезд из Нидерландов и немедленное отправление в Италию», — говорится в заявлении.

Также ожидается, что задержка не должна повлиять на подготовку «Хааса» к Гран-при Италии, который пройдёт с 30 сентября по 1 сентября в Монце.

Напомним, ранее «Уралкалий» обратился в суд, поскольку «Хаас» в течение двух месяцев не предпринимал усилий по возвращению долга в $ 9 млн, а также по отправке гоночного болида 2021 года, как это было предусмотрено условиями расторгнутого контракта. Американцы объясняли это различными антироссийскими санкциями.