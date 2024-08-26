Xiaomi начнёт серийный выпуск 1548-сильного электромобиля

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что компания начнёт серийное производство электромобиля SU7 Ultra — самой мощной модификации седана SU7 — в первом квартале 2025 года, сообщает издание CnEvPost.

Мощность двигателя Xiaomi SU7 Ultra составит 1548 лошадиных сил, при этом, по словам Лэй Цзюня, автомобиль будет обладать «режимом новичка», чтобы водители могли шаг за шагом освоить все возможности машины.

Впервые модифицированный Xiaomi SU7 заметили на «Северной петле» «Нюрбургринга» в июне 2024 года. Автомобиль сразу же обратил на себя внимание мощным задним антикрылом. Подробнее о новинке Xiaomi рассказала в конце июля.

Так, по словам создателей, Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч за 1,97 секунды, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч. Для сравнения, Xiaomi SU7 Max — топовая на данный момент вариация седана — достигает 100 км/ч за 2,78 секунды.

Отметим, что в конце октября этого года ожидается премьера новой модели Xiaomi — это будет кроссовер, который уже сравнивают с Ferrari Purosangue.