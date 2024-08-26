Хельмут Марко: девять раз финишировать вторыми недостаточно для победы в чемпионате

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил обеспокоенность после гонки Гран-при Нидерландов, что команда рискует проиграть оба чемпионата «Макларену».

«Условия здесь были идеальными для «Макларена», а мы просто не могли набрать темп. Но не все трассы такие. Наши инженеры должны что-то придумать. Это точно. Девять раз финишировать вторыми недостаточно для победы в чемпионате», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал вторым в гонке Гран-при Нидерландов в Зандворте, более чем на 20 секунд отстав от победителя британца Ландо Норриса из «Макларена».

В Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до 30 очков. В личном зачёте лидирует Макс Ферстаппен, опережая Норриса на 70 очков.

Ранее «Ред Булл» назвал одну из причин низкого темпа Ферстаппена в Зандворте.