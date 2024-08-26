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Стало известно, когда обсудят детали проведения спринта для молодых пилотов после сезона

Стало известно, когда обсудят детали проведения спринта для молодых пилотов после сезона
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Международная автомобильная федерация (ФИА), Формула-1 и спортивные директора команд на этой неделе обсудят детали проведения спринтерской гонки для молодых пилотов после Гран-при Абу-Даби. Об этом написал журналист Адам Купер в своём блоге.

В настоящий момент 10 декабря пройдёт в формате послесезонных тестов в Абу-Даби, где в распоряжении пилотов есть две машины, одна из которых предназначена исключительно для того, чтобы дать молодым гонщикам время на трассе. Предварительный план заключается в том, чтобы в какой-то момент дня организовать квалификацию с участием 10 новичков, а в конце дня провести для них спринтерскую гонку.

В случае если будет признано, что устранить все сложности для проведения спринтерской гонки новичков в нынешнем сезоне слишком сложно и поздно, есть большая вероятность, что этот формат может быть включён в регламент 2025 года.

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