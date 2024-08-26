Антонелли прокомментировал своё участие в первой практике Гран-при Италии

Юниор Андреа Кими Антонелли высказался о своём предстоящем дебюте в Формуле-1. Напомним, итальянец примет участие в первой практике на Гран-при Италии в Монце. Пока не объявлено, кого заменит Антонелли.

«Участие в моей первой свободной тренировке будет действительно особенным. Очень рад, что смогу управлять W15 и разделить трассу со многими потрясающими гонщиками. Не могу дождаться этого. Дебютировать в Формуле-1 перед своей домашней публикой — это невероятно. С нетерпением жду возможности многому научиться, а также внести свой вклад в уикенд для команды», — приводит слова Антонелли Racingnews365.

Для Андреа Кими Антонелли это будет первое участие в заездах уикенда Формулы-1. Ранее он участвовал в тестах «Мерседеса» на машинах предыдущих лет.