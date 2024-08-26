«Может произойти авария». Албон — о действиях Магнуссена на Гран-при Нидерландов

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о действиях гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена во время Гран-при Нидерландов. Во время гонки Кевин пытался сдержать Албона, чтобы помочь своему товарищу по команде Нико Хюлькенбергу. В результате Алекса догнали Пьер Гасли, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл.

«У меня это вызвало ассоциации с Джиддой. Кевин — невероятный командный игрок, и я отдаю ему за это должное. Но не думаю, что за этими действиями следят должным образом. На трассе есть несколько действительно скоростных поворотов: седьмой поворот, восьмой поворот, последний поворот, а он тормозил в середине каждого из них. Проблема в том, что за этим не очень хорошо следят. В какой-то момент может произойти авария», — приводит слова Албона Formu1a.uno.

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