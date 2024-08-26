Стелла на примере Феттеля объяснил, почему верит в чемпионство Норриса в этом сезоне Ф-1

Глава «Макларена» Андреа Стелла признался, что команда верит в возможность побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Стелла вспомнил выступление немца Себастьяна Феттеля в 2013 году, кода он выиграл все гонки после летнего перерыва, завоевав в итоге титул. Феттель тогда выступал за «Ред Булл».

«Что касается зачёта пилотов, то мы определённо хотели бы считать, что это возможно. Мы обсудили это и даже вспомнили, что сделал Феттель в 2013 году. Тогда мы сказали: «Мы можем сделать то же самое». Почему нет? Нам нужно сохранять концентрацию. Нам нужно думать, что это возможно. С точки зрения скорости, должен сказать, ситуация выглядит очень обнадёживающе», — приводит слова Стеллы Motorsport.

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