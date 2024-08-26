Гонщики MotoGP высказались против введения ограничения на число испанцев и итальянцев

Несколько мотогонщиков высказались против идеи главы MotoGP Кармело Эспелеты ввести ограничения на число испанских и итальянских мотогонщиков на стартовой решётке.

«Выступать должны лучшие. Но легко быть лучшим, если ты итальянец или испанец. Должно быть как на Олимпийских играх. Три американца едут, а четвёртый – нет, даже если он лучше, чем представители других стран», — приводит слова Эспелеты Autosport.

«Сколько британцев или англосаксов в Формуле-1? Не думаю, что вопрос в национальности. Безусловно, мы, итальянцы и испанцы, сильнее, потому что нам трудно попасть сюда. Будь мы другой национальности, то получили бы больше помощи в младших сериях. Я проделал много работы и боролся, чтобы попасть в MotoGP», — высказался испанский мотогонщик Рауль Фернандес.

«Честно говоря, очень сложно решить проблему так. Всегда говорили, что в Испании и Италии очень хорошие гонщики, и это привело нас сюда, в MotoGP, но также в Moto2 и Moto3. Я думаю, что это окажет влияние на молодых гонщиков, которые только движутся в сторону чемпионата мира, а не на тех, кто уже тут», — добавил испанец Алекс Ринс.

Также своё неодобрение высказали мотогонщики Лука Марини, Алеш Эспаргаро и Аугусто Фернандес.