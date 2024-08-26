Феттель — о замене Сарджента в «Уильямсе»: на мой взгляд, Мик Шумахер — лучшее решение

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался в поддержку резервного пилота «Мерседеса» Мика Шумахера, отметив, что он достойный кандидат на роль боевого гонщика «Уильямса».

«Если бы это было моё решение, я бы отдал предпочтение Мику. Конечно, я немного предвзят, потому что он мой друг. Но, на мой взгляд, Мик — лучшее решение. У него двухлетний опыт работы в Формуле-1 в качестве гонщика. Он обладает очень широкими техническими познаниями благодаря своей нынешней роли в «Мерседесе». Он знает особенности их двигателя. Мик сильно повзрослел как человек с тех пор, как покинул «Хаас».

Мик — хороший гонщик. Он выиграл Формулу-2 и Формулу-3 — это немалый успех. Теперь Мик стал ещё более зрелым. Я уверен, что он мог бы произвести впечатление, выступая за «Уильямс». Тем более, что, в отличие от других кандидатов, он знает состав гонщиков Формулы-1 и трассы. Это большое преимущество. Надеюсь, что у него будет шанс, и Мик сможет показать миру, на что он способен. Его несправедливо заклеймили из-за его двух лет в «Хаасе». Конечно, он совершал ошибки, но машина была неконкурентоспособной. У многих людей сложилось неправильное представление о нём», — приводит слова Феттеля Racingnews365 со ссылкой на Bild.

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что гонщик «Уильямса» Логан Сарджент может потерять место в команде после этапа в Зандворте.