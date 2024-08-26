Антонелли заменит Расселла в первой практике Гран-при Италии

Юниор Андреа Кими Антонелли заменит пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце. Об этом сообщает пресс-служба команды. Предстоящий 16-й этап пройдёт с 30 августа по 1 сентября.

«Потрясающие новости. Кими Антонелли дебютирует в первой свободной практике в Монце в этот уикенд. Он будет управлять W15 Джорджа перед своей домашней публикой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для Андреа Кими Антонелли это будет первое участие в заездах уикенда Формулы-1. Ранее он участвовал в тестах «Мерседеса» на машинах предыдущих лет.

Сообщается. что в Монце немецкая команда объявит о контракте с уже 18-летним на тот момент итальянцем на следующий год.

Ранее Андреа Кими Антонелли прокомментировал своё участие в первой практике Гран-при Италии.