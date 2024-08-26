Мартин Брандл: Сарджент не приносит очков, а ремонт обходится в целое состояние

Известный британский обозреватель Мартин Брандл высказался о пилоте «Уильямса» Логане Сардженте после аварии в третьей свободной практике Гран-при Нидерландов.

«Проблема в том, что они не получают результатов. Логан не приносит им очков, а ремонт обходится в целое состояние. И пока они производят запасные части, то не производят детали для будущих разработок. Все ресурсы уходят только на то, чтобы на трассе были два автомобиля.

Для команды наступили трудные времена, правда. Мы говорим: «О, они заменят этого, они изменят того», но контракты и спонсорские соглашения уже заключены. Нельзя просто так менять своих гонщиков. Но в «Уильямсе» должны сейчас посмотреть на эту ситуацию и подумать: «Мы не можем позволить себе продолжать работать с Логаном Сарджентом до конца этого сезона», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Ранее немецкое издание Auto Motor und Sport сообщило, что гонщик «Уильямса» Логан Сарджент может потерять место в команде после этапа в Зандворте. В Монце американца может заменить резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер.