Питер Уиндзор прокомментировал победу Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор высказался о победе гонщика «Макларена» Ландо Норриса в гонке Гран-при Нидерландов.

«Ландо был позади первые 15 кругов. Вероятно, это раздражало Макса в тот момент, потому что он лидировал в гонке своего домашнего Гран-при. По всем признакам он должен был бы отрываться, если бы это был старый «Ред Булл», который мы знали и любили последние несколько лет. Но это не так.

Эта оранжевая машина становилась всё больше в зеркале на протяжении всего круга. Это было очень неприятно для Макса. Через 15 кругов шины «Ред Булл» перестали справляться, и Ландо просто промчался мимо. Лёгкий обгон, а затем просто Ландо оторвался. Макс был достаточно близко, чтобы быть в зоне DRS в течение двух кругов, а после этого Норрис сказал: «До свидания». Сенсационная победа Ландо Норриса и «Макларена», — приводит слова Уиндзора GPblog.

Напомним, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал вторым в гонке Гран-при Нидерландов в Зандворте, более чем на 20 секунд отстав от победителя британца Ландо Норриса из «Макларена».