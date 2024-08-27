Самый экстремальный дорожный Ford Mustang заметили на «Нордшляйфе»

На «Северной петле» «Нюрбургринга» прошли тесты Ford Mustang GTD — самой мощной и экстремальной версии автомобиля, построенной на базе гоночного Mustang GT3. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале CarSpyMedia.

Права на видео принадлежат CarSpyMedia. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarSpyMedia.

Ford Mustang GTD был официально представлен в дни марафона «24 часов Ле-Мана» этого года, в котором на кольце «Сарте» дебютировал Ford Mustang GT3, занявший третье место в классе LMGT3.

Под капотом у Ford Mustang GTD 5,2-литровый двигатель V8 Predator. Точные цифры не называются, но, по словам создателей, его мощность превышает отметку в 800 лошадиных сил.

В Ford с этой моделью рассчитывают проехать быстрейший в истории марки круг по «Нордшляйфе» и преодолеть трассу менее чем за семь минут. Официальный рекорд «Северной петли» среди дорожных машин в данный момент принадлежит Mercedes-AMG One и составляет 6.35,183.