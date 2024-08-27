«Удивлюсь, если он справится». Отец Макса Ферстаппена раскритиковал Кристиана Хорнера

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, высказал мнение, что руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру едва ли удастся исправить сложную ситуацию, в которой команда оказалась в настоящий момент. По мнению Йоса, атмосфера в гоночном коллектива изменилась в худшую сторону. Ранее отец Макса связывал это со скандалом, который возник после обвинений Хорнера в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Позже он был оправдан.

«Макс не будет рад такой машине. Теперь дело за Хорнером, чтобы вернуть команду в нужное русло. Удастся ли Кристиану исправить ситуацию? Я бы удивился. Сейчас сказал бы нет. Многое произошло, атмосфера в команде изменилась», — приводит слова Йоса Bild.

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