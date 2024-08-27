Отец Ферстаппена: хорошие специалисты покидают «Ред Булл», пришло время задуматься

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, обратил внимание на положение дел в «Ред Булл». По словам Йоса, он крайне недоволен сложившейся ситуацией.

«Пришло время, если ещё не слишком поздно, задуматься. Хорошие специалисты покидают команду. Я очень недоволен тем, что происходит. Приукрашивать ситуацию больше нельзя, она серьёзная», — приводит слова Йоса Bild.

Напомним, в начале следующего сезона гоночный коллектив из Австрии покинет конструктор Эдриан Ньюи, а в конце нынешнего сезона команду покинет спортивный директор Джонатан Уитли.

Ранее Йос выразил мнение, что главе «Ред Булл» Кристиану Хорнеру едва ли удастся исправить нынешнюю сложную ситуацию.

Материалы по теме «Удивлюсь, если он справится». Отец Макса Ферстаппена раскритиковал Кристиана Хорнера

Главные новости дня: